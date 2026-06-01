Bagnoli: sorpresi con la droga e arrestati dalla polizia Manette per un 39enne e un 21enne

Nelle ultime ventiquattro ore, la polizia ha arrestato un 39enne e un 21enne, di cui il primo con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Bagnoli, hanno notato il 39enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un altro uomo, quest’ultimo si è poi allontanato frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto trovandolo in possesso di 34 involucri di metanfetamina del peso complessivo di 16 grammi circa, 17 involucri di ketamina del peso complessivo di 7 grammi circa e di 30 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Ancora, nella serata di ieri, gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Coroglio, hanno notato il 21enne con fare circospetto e pertanto hanno proceduto al controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di 16 bustine di ketamina del peso complessivo di circa 19 grammi, 16 bustine di anfetamina del peso complessivo di circa 18 grammi e di 265 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Pertanto, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi utili in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno controllato l’abitazione del prevenuto dove hanno rinvenuto una bustina di ketamina del peso di un grammo circa, una bustina di anfetamina del peso di un grammo circa ed una bustina di hashish del peso di circa 2 grammi.