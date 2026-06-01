Ebola in Campania: il Cotugno centro di riferimento Decisione assunta in attuazione della circolare del Ministero della Salute

La Regione Campania ha individuato l'Unità Operativa Complessa "Malattie Infettive Emergenti e ad Alta Contagiosità" dell'ospedale Cotugno di Napoli come struttura di riferimento regionale per la gestione di eventuali casi di Ebola.

La decisione è stata assunta in attuazione della circolare del Ministero della Salute del 29 maggio scorso, che ha richiesto a tutte le Regioni italiane di indicare i propri centri di riferimento per le malattie infettive emergenti e ad alta diffusibilità.

La struttura specializzata del presidio ospedaliero Cotugno, appartenente all'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "Ospedale dei Colli", svolgerà il ruolo di centro di supporto specialistico per la valutazione clinica ed epidemiologica dei casi sospetti, garantendo competenze specifiche e procedure dedicate per la gestione di eventuali emergenze sanitarie legate al virus Ebola.

L'individuazione del centro di riferimento rientra nelle attività di preparedness e di rafforzamento della rete nazionale per il controllo delle malattie infettive emergenti, con l'obiettivo di assicurare una risposta tempestiva e coordinata in caso di segnalazioni o necessità di approfondimenti diagnostici.

Il Cotugno rappresenta da anni uno dei principali poli italiani per la cura e la gestione delle patologie infettive, grazie all'elevata specializzazione del personale sanitario e alla presenza di reparti dedicati alle malattie ad alta contagiosità.