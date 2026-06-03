Imprenditore scomparso, c'è l'ipotesi choc degli inquirenti: ucciso e sepolto Quattro fermi per sequestro di persona e occultamento di cadavere

Quattro persone sono state sottoposte a un provvedimento di fermo emesso dalla Dda di Napoli e notificato stanotte dai carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata nell' ambito delle indagini sull' imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio 2026. I reati contestati dal pm antimafia Giuseppe Visone che sta coordinando le indagini sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere.

Nelle scorse settimane i militari dell'arma. coadiuvati dai vigili del fuoco, hanno cercato anche scavando con delle ruspe, dopo la denuncia presentata dai familiari dell'imprenditore. Vorraro era di Poggiomarino, la scomparsa sarebbe avvenuta a Terzigno.

La scomparsa a metà del febbraio scorso

Originario di Somma Vesuviana, Francesco Vorraro è residente a Poggiomarino. Proprio dalla cittadina del Vesuviano, il 60enne, imprenditore attivo nel settore alimentare, è scomparso a metà del febbraio scorso. Qualche giorno dopo la sparizione, nella zona industriale di Sarno, nella provincia di Salerno, è comparsa l'automobile del 60enne: a portarla lì, inquadrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona, sono stati due uomini, che poi sono andati via a bordo di un'altra auto, guidata da una terza persona.