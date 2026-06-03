Napoli: controlli dei carabinieri nei locali del borgo marinari Due imprenditori denunciati

I carabinieri della stazione di Napoli Chiaia insieme al personale dell’Enel hanno effettuato controlli all’interno dei locali nel borgo marinari del capoluogo partenopeo.

E’ proprio qui che due imprenditori sono stati denunciati per furto di energia elettrica. Il primo è il titolare di un ristorante in via Santa lucia. Durante l’ispezione, il personale specializzato ha accertato la manomissione del contatore elettrico.

Stessa condotta per il titolare di un bar, ancora in Via Santa Lucia. Entrambi gli impianti erano collegati alla rete elettrica nazionale senza il filtro del contatore e senza una rilevazione dei consumi.

Successivamente, grazie anche alla collaborazione della polizia municipale e dei vigili del fuoco, i due imprenditori sono stati sanzionati perché, dopo l’interruzione della fornitura, avevano istallato sul suolo pubblico un generatore di corrente.