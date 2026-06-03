Oro rosso: carabinieri sequestrano tre tonnellate di rame nel napoletano Operazione dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli

Servizio straordinario di controllo del territorio per i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Due sono le persone denunciate.

Un 33enne per fuga pericolosa. L’uomo non ha ottemperato all’alt dei militari ed è fuggito per le vie di Quarto. Dopo poco è stato bloccato.

Un minorenne dovrà invece rispondere di porto abusivo d’armi. All’interno dell’autovettura nascondeva un coltello a scatto di 10 centimetri.

Sequestrato anche un furgone trovato abbandonato con all’interno 109 bobine di rame per un peso totale di 3 tonnellate.

Nell’ambito del servizio sono stati controllati anche 10 veicoli. Elevate contravvenzioni al codice della strada per un totale di 4 mila euro circa.