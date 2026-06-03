Oro rosso: carabinieri sequestrano tre tonnellate di rame nel napoletano

Operazione dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli

oro rosso carabinieri sequestrano tre tonnellate di rame nel napoletano

Sequestrato un furgone trovato abbandonato con all’interno 109 bobine di rame per un peso totale di 3 tonnellate...

Napoli.  

Servizio straordinario di controllo del territorio per i carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Due sono le persone denunciate.

Un 33enne per fuga pericolosa. L’uomo non ha ottemperato all’alt dei militari ed è fuggito per le vie di Quarto. Dopo poco è stato bloccato.

Un minorenne dovrà invece rispondere di porto abusivo d’armi. All’interno dell’autovettura nascondeva un coltello a scatto di 10 centimetri.

Sequestrato anche un furgone trovato abbandonato con all’interno 109 bobine di rame per un peso totale di 3 tonnellate.

Nell’ambito del servizio sono stati controllati anche 10 veicoli. Elevate contravvenzioni al codice della strada per un totale di 4 mila euro circa.

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