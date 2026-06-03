Bagnoli, tentano di rubare in un esercizio commerciale: arrestate due donne Intervento lampo della polizia

La polizia ha arrestato una 19enne e una 28enne per tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti del commissariato Bagnoli, sono intervenuti in un esercizio commerciale per la segnalazione di un tentato furto.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che le donne erano state fermate dagli addetti alla vigilanza poiché sorprese ad occultare merce all’interno dei propri zaini dopo aver danneggiato le confezioni e manomesso i dispositivi antitaccheggio.

Per tali motivi, le indagate sono state arrestatte, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.