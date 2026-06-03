Bagnoli, tentano di rubare in un esercizio commerciale: arrestate due donne

Intervento lampo della polizia

bagnoli tentano di rubare in un esercizio commerciale arrestate due donne

Sorprese ad occultare merce all’interno dei propri zaini dopo aver danneggiato le confezioni e manomesso i dispositivi antitaccheggio...

Napoli.  

 

La polizia ha arrestato una 19enne e una 28enne per tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti del commissariato Bagnoli, sono intervenuti in un esercizio commerciale per la segnalazione di un tentato furto.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno accertato che le donne erano state fermate dagli addetti alla vigilanza poiché sorprese ad occultare merce all’interno dei propri zaini dopo aver danneggiato le confezioni e manomesso i dispositivi antitaccheggio.

Per tali motivi, le indagate sono state arrestatte, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

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