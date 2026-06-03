Presunto risarcimento, Cardarelli: "Non ci risulta nessun caso del genere"

In relazione alle notizie di stampa riportate dagli organi di informazione nella giornata di sabato 30 maggio 2026 ed in seguito ad un post pubblicato il 1° maggio 2026 da uno studio legale associato della provincia di Napoli sui propri canali social, l'ospedale Cardarelli precisa: "Da verifiche effettuate presso i nostri uffici non risultano risarcimenti di 770.000,00 euro liquidati dal nostro ospedale a pazienti, per criticità nel decorso post-operatorio.
L'Aorn Cardarelli sta provvedendo a segnalare all'ordine degli avvocati il caso in oggetto, per tutelare la reputazione dell'Ospedale e l'onorabilità del personale sanitario che vi lavora; tale azione verrà intrapresa per difendere medici, infermieri e quanti prestano assistenza ogni giorno con dedizione ai pazienti.
Notizie prive di fondamento come queste, infatti, gettano discredito sul sistema sanitario regionale, alimentando episodi di violenza e infangando il lavoro serio dei nostri operatori".