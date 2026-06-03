Napoli, tragedia sul lavoro: è morto investito un 63enne L'uomo è rimasto vittima in uno stabilimento di via Fasano

Un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di oggi in uno stabilimento industriale di via Fasano, nella zona orientale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione l'uomo è stato investito da un automezzo pesante impegnato in una manovra. Per la vittima, deceduta subito dopo l'impatto, inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli che hanno avviato i primi accertamenti. Verifiche in corso anche da parte dell'ispettorato del lavoro. Su quanto accaduto è intervenuto il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci: "Due morti sul lavoro in meno di 48 ore tra Napoli e l'area metropolitana. Di fronte all'ennesima strage senza soluzione di continuità, va rafforzata l'azione di controllo e prevenzione nelle attività complesse e accertare subito le responsabilità. Non si tratta solo di accertare la violazione delle normative sulla sicurezza, come la mancata adozione di dispositivi di protezione o di formazione del personale, ma occorre un'azione di crescita culturale nel modo di fare imprenditoria. Siamo vicini alle famiglie devastate da questa ennesima tragedia e saremo al loro fianco anche nel procedimento penale che dovrà accertare cause e responsabilità".