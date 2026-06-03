Droga, armi e parcheggiatori abusivi: carabinieri denunciate tre persone Controlli nel quartiere Bagnoli

Sei persone segnalate alla prefettura di Napoli per uso personale di droga e tre denunciate. Una dovrà rispondere per porto abusivo d’armi perché nella propria autovettura nascondeva un bastone in legno di 70 centimetri.

Un 33enne è stato denunciato perché sorpreso nel comune di Napoli nonostante per lui vigesse un divieto di ritorno nel comune.

Denunciato anche un napoletano 52enne perché sorpreso nel fare il parcheggiatore abusivo. I militari durante i controlli hanno rivenuto anche una pistola a salve priva di tappo rosso nascosta tra le foglie di un’aiuola di via Cupa Cinthia all’altezza del civico 44, proprio difronte a una farmacia.