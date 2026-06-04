Strappa una collana d'oro: carabinieri sono a pochi passi e lo arrestano Manette per un 32enne algerino a Napoli

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per rapina impropria e porto abusivo di armi un 32enne algerino, già noto alle forze dell’ordine.

Siamo nei pressi dell’ascensore comunale di Via Acton. Un 57enne srilankese attende il suo turno per entrare, ma dietro di lui il 32enne è pronto. Lo aggredisce e poi gli strappa dal collo la collana d’oro. A pochi metri, ad osservare la scena però, c’è una gazzella dei carabinieri.

I militari intervengono e bloccano l’aggressore. Addosso anche un coltello a serramanico. La vittima soccorsa, ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni. Arrestato, è ora in carcere, in attesa di giudizio.