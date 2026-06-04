Festa abusiva con centinaia di giovani: sequestrato un lido balneare L'attività della Guardia di finanza in Penisola Sorrentina

Nella notte tra il 1° e il 2 giugno, i militari della Stazione Navale di Napoli della Guardia di Finanza, in collaborazione con la Polizia Municipale di Vico Equense, hanno eseguito un'ispezione presso uno stabilimento balneare della costa stabiese, nell'ambito delle attività di vigilanza e controllo sul demanio marittimo.

Evento privato non autorizzato con centinaia di partecipanti

All'arrivo dei militari e degli agenti, all'interno della struttura era in corso una serata danzante con la presenza di un disc jockey, a cui partecipavano centinaia di giovani. Gli accertamenti immediati hanno fatto emergere che la manifestazione era stata organizzata in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza. L'evento è stato interrotto immediatamente per prevenire possibili rischi per l'ordine pubblico.

Struttura sequestrata, gestore denunciato

Al termine degli accertamenti, le irregolarità riscontrate hanno portato al sequestro della struttura. Il gestore dello stabilimento è stato denunciato alla Procura partenopea.

Controlli intensificati sulla costa campana per tutta la stagione estiva

"L'operazione rientra nel dispositivo di controllo predisposto dal Reparto Operativo Aeronavale di Napoli per la tutela della legalità sul demanio marittimo, la sicurezza dei cittadini e il contrasto all'abusivismo e alla concorrenza sleale nel settore turistico-balneare. Le attività ispettive lungo la costa campana proseguiranno con particolare intensità nelle prossime settimane, in coincidenza con l'avvio della stagione estiva", come si legge in una nota delle fiamme gialle del comando provinciale.