Porta Capuana: controlli a largo raggio della polizia

Prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità

porta capuana controlli a largo raggio della polizia

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla questura di Napoli nell’area di Porta Capuana, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità...

Napoli.  

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato controlli nella zona di Porta Capuana.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 41 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllato 8 veicoli.

Ultime Notizie