Porta Capuana: controlli a largo raggio della polizia
Prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità
- a cura di
Redazione Ottopagine
- giovedì 4 giugno 2026 alle 18:16
Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla questura di Napoli nell’area di Porta Capuana, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità...
Napoli.
Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato controlli nella zona di Porta Capuana.
Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 41 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllato 8 veicoli.