Porta Capuana: controlli a largo raggio della polizia Prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato controlli nella zona di Porta Capuana.

Nel corso del servizio, gli agenti hanno identificato 41 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, e controllato 8 veicoli.