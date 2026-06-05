Acerra: maxi sequestro di tabacchi lavorati esteri, arrestato un 63enne Operazione congiunta di polizia, carabineri e finanza

Vasta operazione delle forze dell'ordine ad Acerra e nelle aree limitrofe, con la massiccia presenza di operatori delle diverse forze di polizia.

L’attività congiunta ha visto la partecipazione di personale della squadra mobile di Napoli, del commissariato di Acerra, reparto prevenzione crimine Campania e di unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, nucleo investigativo di Castello di Cisterna e nucleo operativo radiomobile di Casoria, nonché degli operatori della guardia di finanza del gruppo pronto impiego di Napoli, gruppo di Nola, compagnia di Casalnuovo di Napoli e della compagnia Capodichino. Il servizio, inoltre, ha visto la partecipazione di personale della polizia metropolitana di Napoli.

Identificate 273 persone, controllati 171 veicoli e contestate 29 violazioni del codice della strada; inoltre, gli operatori hanno effettuato numerose perquisizioni, denunciato un soggetto per detenzione illegale di 31 munizioni calibro 45, sanzionato amministrativamente 2 persone per detenzione illecita di sostanza stupefacente e sequestrato circa 20 grammi tra cocaina e hashish.

Ed ancora, nel corso dell'attività, gli operatori hanno tratto in arresto un 63enne per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Nello specifico, gli agenti della squadra mobile, del commissariato di Acerra e dell’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, unitamente ai militari della guardia di finanza del 2° nucleo operativo, nucleo mobile del gruppo di Frattamaggiore, hanno effettuato una perquisizione presso i locali di una società sita a Pomigliano d’Arco dove hanno rinvenuto 12 pedane contenenti 500 casse da 10 kg ciascuna di tabacchi lavorati esteri in evasione dell’accisa, per un totale complessivo di 5.000 kg, risultati nella disponibilità dell’arrestato.