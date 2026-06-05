Chiude la compagna in casa per cinque giorni e poi ecco cosa accade Un 34enne si mimetizza tra i curiosi e osserva l’intervento dei carabinieri: arrestato

Acerra, sono le 20.30 quando il silenzio della strada viene spezzato da urla disperate. Un passante le sente provenire da un appartamento al piano terra, nel centro di Acerra. Preoccupato compone il 112.



Pochi minuti dopo, i carabinieri sono davanti all’abitazione. Ancora prima di avvicinarsi alla porta, sentono una voce femminile che implora aiuto. E’ disperata e chiede di essere liberata.

All’interno una 34enne visibilmente sconvolta. Con la voce rotta dalla paura racconta di essere segregata in casa da 5 giorni. Il compagno, 34 anni anche lui, da 5 giorni esce dall’appartamento, chiude tutto a chiave e porta via con sé il cellulare della vittima, lasciandola completamente isolata dal mondo.



I carabinieri provano ad accedere all’abitazione. La doppia porta d’ingresso è sbarrata. L’unica finestra è protetta da una robusta cancellata e sarà necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Arrivano e lavorano rapidamente. Pochi istanti dopo la donna viene raggiunta e accompagnata fuori.

Il suo volto racconta più di qualsiasi parola. È sconvolta. Piange, respira profondamente come chi torna finalmente libera dopo giorni vissuti nella paura.

Racconta di subire violenze e maltrattamenti. Di quelle giornate trascorse prigioniera, senza telefono e senza alcun contatto con il mondo esterno. Racconta di non poter chiedere aiuto temendo di essere picchiata ancora una volta.



I carabinieri cercano di tranquillizzarla e la 34enne denuncia tutto. Le ricerche dell'uomo durano poco. Lui è lì, a pochi metri dall’appartamento. Confuso tra i residenti e i curiosi.

Osserva la scena e l’intervento dei carabinieri. Assiste al salvataggio della donna, come uno spettatore qualsiasi. I militari lo riconoscono, si avvicinano e per lui scattano le manette. Arrestato, è stato portato in carcere: dovrà rispondere di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.