Torre Annunziata, M5S: "Piena fiducia nel lavoro della magistratura" Il monito: "E' necessaria una svolta politica"

"Lo scioglimento del comune di Torre Annunziata getta ancora una volta, dopo il 2022, un’intera comunità nell’ombra, dove si fa sempre più inquietante lo spettro della criminalità e delle sue possibili ingerenze nell’amministrazione pubblica.

Si tratta di eventi gravissimi e profondamente dannosi per una comunità. Dall’inizio del 2026 sono già quattro i Comuni campani sciolti per infiltrazioni criminali. La politica non può permettere che ciò accada. Quando interviene la magistratura su vicende di questo tipo significa che la politica ha fallito, e di questo occorre prendere atto".

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il coordinatore regionale del M5S, Salvatore Micillo, la coordinatrice provinciale del M5S di Napoli, Carmela Auriemma, il senatore del M5S di Torre Annunziata Orfeo Mazzella, e il senatore del M5S Luigi Nave, membro della Commissione Antimafia.

"Il Movimento 5 Stelle, che ha sempre svolto il proprio ruolo di opposizione, rinnova la propria fiducia nell’operato della magistratura e auspica un maggiore impegno da parte della politica e delle istituzioni affinché si prevengano situazioni così gravi, nell’interesse delle comunità e della legalità".