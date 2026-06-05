Deruba una donna e scappa: intercettato e arrestato dalla polizia Manette ai polsi di un 23enne

La polizia ha arrestato un 23enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per furto con destrezza, nonché denunciato per false attestazioni sull’identità personale a pubblico ufficiale e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Inoltre, nei confronti dello stesso è stato eseguito un provvedimento per la carcerazione.

In particolare, i falchi della squadra mobile, nel transitare in via Alessandro Poerio all’angolo con via Alfonso d’Aragona, hanno notato un uomo che, con fare circospetto, stava seguendo una donna; lo stesso, in quei frangenti, le ha sottratto il portafogli dalla borsa.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto che, sprovvisto di documenti, ha fornito agli operatori delle generalità risultate poi essere false; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso a suo carico un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso 2 aprile dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Napoli, ufficio esecuzioni penali, secondo il quale, il predetto dovrà espiare la pena di un anno e 3 mesi di reclusione per i reati di lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi a Napoli nel 2025.