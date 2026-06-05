Barra: rinvenuta e sequestrata pistola e droga L'intervento della polizia

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo in uno stabile nella zona di Barra dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un’intercapedine, una pistola semiautomatica “Smith e Wesson” calibro 22, 56 munizioni dello stesso calibro, 3 involucri di cocaina del peso di 24 grammi circa e 3 involucri di hashish del peso di 5 grammi circa. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.