Barra: rinvenuta e sequestrata pistola e droga

L'intervento della polizia

barra rinvenuta e sequestrata pistola e droga

Proseguono i servizi straordinari di controllo predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti...

Napoli.  

 

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto di un’unità cinofila dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo in uno stabile nella zona di Barra dove hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un’intercapedine, una pistola semiautomatica “Smith e Wesson” calibro 22, 56 munizioni dello stesso calibro, 3 involucri di cocaina del peso di 24 grammi circa e 3 involucri di hashish del peso di 5 grammi circa. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Ultime Notizie