Bomba, pistole e fucili in casa, blitz carabinieri: tutte armi giocattolo Tuta mimetica e pistola in fondina. Militari intervengono a Porta Nolana: giocattoli per una guerra

“C’è un uomo che indossa una tuta mimetica, ha una pistola in fondina e minaccia i passanti. Correte!”. Questa è la segnalazione arrivata al 112. I carabinieri della compagnia Napoli Stella sono immediatamente intervenuti e dopo qualche minuto è stato individuato il finto militare in strada. Bloccato e perquisito. L’uomo, 47enne del posto, è stato trovato in possesso di un pistola giocattolo. A quel punto i carabinieri hanno esteso la perquisizione nell’appartamento dell’uomo, poco distante.

In casa i militari trovano un vero e proprio arsenale di armi finte che però, viste da lontano e nel punto nevralgico dello snodo cittadino tra pendolari e turisti, avrebbero potuto destare non poche preoccupazioni.

NEll'abitazione : un lanciagranate, un macete, una bomba a mano, 5 fucili e 19 pistole.

L’arsenale di plastica è stato sequestrato. Il 47enne è stato denunciato e segnalato ai servizi sociali. Durante i controlli effettuati tra piazza Garibaldi e le vie limitrofe, i carabinieri hanno identificato 188 persone di cui 69 già note alle forze dell’ordine. Controllati 91 veicoli e sanzionati 22 automobilisti. Segnalati alla Prefettura 3 ragazzi trovati in possesso con modiche quantità di droga