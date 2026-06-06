Movida nel quartiere Vomero a Napoli: scattano i controlli della polizia Contestate ben 20 violazioni del codice della strada.

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della "movida", la polizia e nello specifico il commissariato Vomero, unitamente ai militari della guardia di finanza e con il supporto di personale della polizia locale e dell’Asl di Napoli, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 93 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllato 43 veicoli e contestate 20 violazioni del codice della strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 18 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 2.000 euro. Infine, sono state controllate 3 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.