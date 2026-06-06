Movida nel quartiere Vomero a Napoli: scattano i controlli della polizia

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della "movida", la polizia e nello specifico il commissariato Vomero, unitamente ai militari della guardia di finanza e con il supporto di personale della polizia locale e dell’Asl di Napoli, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero.
Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 93 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllato 43 veicoli e contestate 20 violazioni del codice della strada.
Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 18 esercizi commerciali; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 2.000 euro. Infine, sono state controllate 3 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.