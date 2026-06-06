San Giuseppe Vesuviano e Marigliano: controlli straordinari della polizia In campo il reparto prevenzione crimine Campania

Gli agenti dei commissariati di San Giuseppe Vesuviano e di Nola, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri e con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania e di personale della polizia locale, hanno identificato 222 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, controllato 86 veicoli e contestato due violazioni del codice della strada

Inoltre, nel corso del servizio, gli operatori hanno controllato quattro esercizi commerciali. Infine, sono state controllate 15 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.