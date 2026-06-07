Napoli: provano a rapinare un 17enne alla guida di un'auto, lui si schianta Nella fuga sarebbero stati esplosi anche alcuni colpi d'arma da fuoco

Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto questa mattina a Napoli. I militari del nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Cavalleggeri d’Aosta per un tentativo di rapina. Da una prima ricostruzione pare che alcuni sconosciuti a bordo di un suv avrebbero tentato di rapinare un 17enne, anch’egli al volante di un’auto. Il minorenne, per sfuggire alla rapina e verosimilmente dopo una manovra azzardata, sarebbe finito contro alcuni veicoli in sosta. Fortunatamente è rimasto incolume. I rapinatori, invece, avrebbero esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Non ci sono feriti e non sono stati rilevati danni. Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli per chiarire la dinamica. Preziose in tal senso potrebbero risultare le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.