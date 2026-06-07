Sparatoria Fuorigrotta: stasera presidio in zona Borrelli: "Area diventata una polveriera"

Alba di terrore nel quartiere di Fuorigrotta, dove i residenti di via Cavalleggeri d’Aosta sono stati svegliati dal fragore di colpi di pistola e dal rumore di un violento impatto tra automobili. Un episodio gravissimo che riaccende i riflettori sulla sicurezza nella periferia occidentale di Napoli e che ha visto il clamoroso coinvolgimento di un minorenne alla guida. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini serrate dei Carabinieri, mentre cresce la rabbia dei cittadini e dei rappresentanti politici locali per una situazione definita ormai totalmente fuori controllo.

La dinamica dell'impatto: inseguimento da film e rissa in strada

Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze raccolte sul posto nelle prime ore della mattinata, due vetture si sono rese protagoniste di un inseguimento a folle velocità lungo le strade del quartiere. La corsa è terminata bruscamente con un violento tamponamento che ha danneggiato pesantemente anche alcuni veicoli regolarmente parcheggiati lungo la carreggiata, svegliando di colpo l'intero vicinato.

Subito dopo lo scontro, la situazione è degenerata nel sangue. Gli occupanti di una delle due auto sono scesi rapidamente dal mezzo dando vita a una violenta rissa con il conducente dell'altra vettura, un ragazzo di soli 17 anni che si trovava al volante. La colluttazione è sfociata in pochi istanti in una vera e propria sparatoria, con l'esplosione di diversi colpi d'arma da fuoco prima della fuga, un quadro da guerriglia urbana che solo per puro caso non ha registrato vittime o feriti gravi.

La denuncia di Borrelli: Fuorigrotta è una polveriera tra clan e movida

L'episodio è stato immediatamente segnalato al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli e a Rosario Pugliese, componente dell'Esecutivo regionale di Europa Verde. Entrambi gli esponenti politici hanno annunciato che questa sera effettueranno un sopralluogo sul posto per verificare i danni e incontrare i residenti esasperati.

Borrelli ha rilasciato dure dichiarazioni sull'accaduto, sottolineando come sia necessario vederci chiaro nella dinamica che ha portato a una sparatoria che poteva finire ben più tragicamente in una delle strade principali di Fuorigrotta. Il deputato ha definito l'area una polveriera a causa della presenza sempre più massiccia di giovani armati, come purtroppo testimoniano le cronache degli ultimi anni che hanno registrato diversi conflitti a fuoco tra i clan del territorio.

Un problema che, secondo l'esponente di Europa Verde, si amplifica drasticamente nei fine settimana. Il quartiere di Cavalleggeri viene infatti utilizzato spesso come via di transito per raggiungere il centro di Napoli o la tangenziale di Fuorigrotta, soprattutto da chi proviene dalle aree della movida del litorale flegreo. Molto spesso si verificano episodi di corse clandestine che iniziano fin dalla via Cattolica lato Coroglio e che si protraggono fin dentro al centro abitato di Cavalleggeri d'Aosta. Si tratta di una situazione di totale illegalità che rappresenta un motivo di enorme preoccupazione per l'incolumità dei residenti e per chiunque si trovi a transitare nella zona.