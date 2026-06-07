Turista americano scippato dell'orologio di lusso in pieno centro a Napoli Il Prefetto intensifica i controlli dove il grave episodio in via Nardones

Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha espresso "ferma condanna" per il furto con strappo di un orologio di rilevante valore economico ai danni di un cittadino statunitense, avvenuto nella serata di ieri in via Nardones, nel cuore del capoluogo campano. La vittima si trovava in città con la moglie per una visita turistica.

Più pattuglie nelle aree turistiche, anche in moto

A seguito dell'episodio, il Prefetto ha disposto un'immediata intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio nelle zone interessate, con particolare attenzione alle aree a maggiore vocazione turistica: monumenti storici, centro storico, vie dello shopping e zone di movida. Tra le misure previste, l'impiego di equipaggi montati su moto, ritenuti più adatti alla conformazione viaria di queste aree e in grado di garantire interventi dinamici e tempestivi.

Al dispositivo potranno concorrere anche i militari dell'Esercito Italiano impiegati nell'operazione Strade Sicure, con servizi di pattugliamento appiedato nelle aree individuate.

La sicurezza dei turisti al Comitato provinciale dell'8 giugno

Il tema sarà oggetto di una sessione dedicata nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, già convocato per domani, 8 giugno 2026. In quella sede verrà valutata l'adozione di ulteriori misure nell'ambito del Piano coordinato di controllo del territorio tra le diverse forze di polizia, con l'obiettivo di tutelare residenti e visitatori in un periodo dell'anno caratterizzato da un'affluenza turistica particolarmente elevata.