Esplosione su un'imbarcazione durante il rifornimento: uomo gravemente ustionato E' ricoverato al Cardarelli: indaga la Guardia Costiera

Un uomo è rimasto gravemente ustionato in seguito all'esplosione di un'imbarcazione nel porto di Torre Annunziata. Il ferito è stato trasportato d'urgenza al reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

L'episodio si sarebbe verificato durante le operazioni di rifornimento di carburante del natante. Le cause dell'esplosione sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera di Torre Annunziata e di Castellammare di Stabia, ai quali sono affidate le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.