Pusher mentre è ai domiciliari: carabinieri arrestano 26enne Il fiuto dei carabinieri della stazione Napoli Marianella

I carabinieri della stazione Napoli Marianella hanno arrestato per spaccio di droga un 26enne di Marianella.

I militari sono entrati nell’abitazione dell’uomo dove sta scontando gli arresti domiciliari. Nella cucina il 26enne era in compagnia di un altro ragazzo, poi rivelatosi cliente, mentre preparava diverse dosi di stupefacente.

Saranno quasi 140 grammi di droga tra hashish e cocaina quelli rinvenuti e sequestrati. Trovati anche 420 euro, un bilancino e 2 coltelli intrisi di sostanza stupefacente. L’arrestato è stato trasferito in carcere.