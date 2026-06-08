Torre Annunziata: ruba portafogli ad un turista e aggredisce guardia giurata La polizia arresta un 30enne

La polizia ha arrestato un 30enne con precedenti per rapina impropria. Gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, sono intervenuti alla stazione ferroviaria della Circumvesuviana di Torre Annunziata, per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da una guardia giurata la quale, indicando un uomo poco distante, ha raccontato che mentre lo stesso, poco prima, si trovava a bordo treno, aveva sottratto un portafogli contenente del denaro ad una coppia di turisti che, a loro volta, avevano richiesto il suo intervento

Il vigilante, pertanto, lo aveva repentinamente bloccato ma quest’ultimo per guadagnarsi la via di fuga, lo aveva aggredito.,

I poliziotti hanno immediatamente bloccato il giovane traendolo in arresto mentre la refurtiva è stata consegnata ai legittimi proprietari.