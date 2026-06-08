Ancora una rapina a Napoli: malvivente prende di mira automoblista Con un gesto fulmineo si è impossessato di un orologio di lusso

Nella notte la polizia ha arrestato un 33enne con precedenti anche specifici, per rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato San Paolo, nel transitare in via Giambattista Marino, hanno notato il passeggero di uno scooter che, dopo essere sceso velocemente dal mezzo, si è avvicinato ad un automobilista fermo a bordo strada e, dopo averlo colpito violentemente, con un gesto fulmineo si è impossessato di un orologio di lusso che il conducente dell’auto aveva al polso.

I poliziotti, prontamente intervenuti, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, hanno bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso della refurtiva, mentre il suo complice è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre l’orologio restituito al legittimo proprietario.