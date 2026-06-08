Vasto: sorpreso a cedere droga e arrestato dalla polizia Manette per un 40enne irregolare sul territorio

La polizia ha arrestato un 40enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato un uomo con fare guardingo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona. Quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e bloccato l’indagato non senza difficoltà, trovandolo in possesso di 10 involucri di marijuana del peso di 10 grammi circa e di 380 euro, suddivisi in banconote di vario taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.