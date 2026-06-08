Controlli della polizia a Porta Capuana: violazioni al codice della strada Servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Capuana, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

La polizia e nello specifico il commissariato Vicaria-Mercato e ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha effettuato controlli nella zona di Porta Capuana.

Gli agenti hanno identificato 165 persone, di cui 42 con precedenti e controllato 42 veicoli, di cui due sottoposti a fermo amministrativo. Sono state inoltre contestate due violazioni del codice della strada.