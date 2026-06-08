Controlli della polizia a Porta Capuana: violazioni al codice della strada

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell’area di Porta Capuana, finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.
La polizia e nello specifico il commissariato Vicaria-Mercato e ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha effettuato controlli nella zona di Porta Capuana.
Gli agenti hanno identificato 165 persone, di cui 42 con precedenti e controllato 42 veicoli, di cui due sottoposti a fermo amministrativo. Sono state inoltre contestate due violazioni del codice della strada.