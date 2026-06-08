Napoli, turista precipita al Monte Echia: 20enne in condizioni gravi Il giovane è in codice rosso, ricoverato presso l'Ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli

Ricoverato in codice rosso un turista siciliano di 20 anni presso l'Ospedale Vecchio Pellegrini. Il giovane era intento a scattarsi un selfie quando, sporgendosi troppo, è precipitato per diversi metri, riportando diverse lesioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia San Ferdinando per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il ragazzo, originario di Palermo, pare essere precipitato dall'area del Monte Echia della Villa Licinio Lucullo ed è stato prontamente trasportato dai soccorritori all'Ospedale Vecchio Pellegrini.

Monte Echia, turista precipita: la dinamica dell'accaduto

Secondo quanto ricostruito, il giovane stava cercando di scattare un selfie e, per essersi sporto troppo, è precipitato da circa 5 metri dalla terrazza panoramica dell'Anfiteatro di Monte Echia. Il turista, trasportato subito in ambulanza, è stato sottoposto in ospedale ad un'operazione chirurgica a causa delle varie lesioni riportate.

Attualmente il giovane è in condizioni critiche.