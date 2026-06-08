San Giuseppe Vesuviano: sorpreso con la droga e arrestato Manette ai polsi di un 37enne

La polizia ha arrestato un 37enne, con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, hanno notato il 37enne che, con fare circospetto, stava uscendo da uno stabile. Lo stesso, accortosi della loro presenza, è rientrato frettolosamente all’interno dell’edificio nel tentativo di eludere il controllo.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l'uomo, trovandolo in possesso di 2 stecche di hashish del peso di circa 7 grammi, di 2 panetti della stessa sostanza del peso complessivo di 138 grammi circa e di 35 euro.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione, dove hanno rinvenuto due coltelli con residui di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della droga.