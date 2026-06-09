Notte di fuoco a Napoli: incendio devasta deposito ortofrutticolo Tre celle frigorifere interessate dal rogo: si indaga sulle cause

Un vasto incendio è divampato nella notte, intorno alle 3.45, in via Cupa Vicinale dell’Olivo, nel quartiere Poggioreale di Napoli.

A prendere fuoco un capannone adibito alla conservazione di prodotti ortofrutticoli, su un’area di circa 2.000-3.000 metri quadrati.

Le fiamme hanno coinvolto tre grandi celle frigorifere utilizzate per lo stoccaggio della merce. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale partenopeo, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area, e i Carabinieri della Compagnia Napoli Poggioreale, allertati dagli stessi pompieri.

Non si registrano feriti.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio.