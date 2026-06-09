Marano di Napoli: nell’auto la targa polacca pronti per rubare le auto di notte

Carabinieri arrestano per fuga pericolosa due ragazzi, un minorenne denunciato

marano di napoli nell auto la targa polacca pronti per rubare le auto di notte

In auto vengono rinvenuti e sequestrati una centralina e degli arnesi per rubare auto. In una tasca del 17enne anche una dose di hashish...

Napoli.  

Marano di Napoli, un quarto d’ora all’una di notte. I carabinieri della sezione radiomobile sono nel corso Umberto della cittadina a Nord di Napoli.

Da lontano arriva una Renault Captur con targa polacca. Si intravedono 3 figure a bordo. La paletta che intima l’alt si alza ma l’invito non viene raccolto. Scatta l’inseguimento a folle velocità e manovre pericolose. Dieci minuti interminabili che terminano nei pressi del cimitero di Marano dove una pattuglia della stazione di Calvizzano dà il prezioso supporto.

I 3 vengono bloccati e perquisiti. Hanno 25, 20 e 17 anni. Il più grande è di Napoli mentre il 20enne di Melito. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine per furti di auto. Il 17enne, invece, è di Giugliano ed è incensurato.

In auto vengono rinvenuti e sequestrati una centralina e degli arnesi per rubare auto. In una tasca del 17enne anche una dose di hashish.

I maggiorenni sono stati arrestati per fuga pericolosa, il minore verrà denunciato. Tutti e 3 sono stati denunciati anche per “possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli”. Il 25enne – alla guida – è risultato senza patente con recidiva nel biennio.

I maggiorenni sono in attesa di giudizio. L’auto. intestata a una società di noleggio a Melito di Napoli è stata sequestrata.

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