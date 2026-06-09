Marano di Napoli: nell’auto la targa polacca pronti per rubare le auto di notte Carabinieri arrestano per fuga pericolosa due ragazzi, un minorenne denunciato

Marano di Napoli, un quarto d’ora all’una di notte. I carabinieri della sezione radiomobile sono nel corso Umberto della cittadina a Nord di Napoli.

Da lontano arriva una Renault Captur con targa polacca. Si intravedono 3 figure a bordo. La paletta che intima l’alt si alza ma l’invito non viene raccolto. Scatta l’inseguimento a folle velocità e manovre pericolose. Dieci minuti interminabili che terminano nei pressi del cimitero di Marano dove una pattuglia della stazione di Calvizzano dà il prezioso supporto.

I 3 vengono bloccati e perquisiti. Hanno 25, 20 e 17 anni. Il più grande è di Napoli mentre il 20enne di Melito. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine per furti di auto. Il 17enne, invece, è di Giugliano ed è incensurato.

In auto vengono rinvenuti e sequestrati una centralina e degli arnesi per rubare auto. In una tasca del 17enne anche una dose di hashish.

I maggiorenni sono stati arrestati per fuga pericolosa, il minore verrà denunciato. Tutti e 3 sono stati denunciati anche per “possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli”. Il 25enne – alla guida – è risultato senza patente con recidiva nel biennio.

I maggiorenni sono in attesa di giudizio. L’auto. intestata a una società di noleggio a Melito di Napoli è stata sequestrata.