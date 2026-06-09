Barra: non si ferma all'alt ma viene inseguito e arrestato

Nei guai un 22enne, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale

barra non si ferma all alt ma viene inseguito e arrestato

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il conducente del mezzo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione strada fino ad impattare contro altri mezzi...

Napoli.  

La polizia ha arrestato un 22enne, con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in via delle Repubbliche Marinare, all’angolo con via della Villa Romana, hanno notato uno scooter con a bordo il giovane che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il conducente del mezzo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, giunto in via Sorrento, dopo aver impattato contro un altro scooter in marcia ed un’auto in sosta, il 22enne ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi.

Tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di circa 6 grammi di hashish. 

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