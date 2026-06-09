Barra: non si ferma all'alt ma viene inseguito e arrestato Nei guai un 22enne, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale

La polizia ha arrestato un 22enne, con precedenti per resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, nel transitare in via delle Repubbliche Marinare, all’angolo con via della Villa Romana, hanno notato uno scooter con a bordo il giovane che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il conducente del mezzo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, fino a quando, giunto in via Sorrento, dopo aver impattato contro un altro scooter in marcia ed un’auto in sosta, il 22enne ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi.

Tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di circa 6 grammi di hashish.