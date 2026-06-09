Portici: denunciato per ricettazione e guida senza patente Non si era fermato all'alt della polizia

La polizia ha arrestato un 50enne per resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato anche denunciato per ricettazione e guida senza patente, essendo stata la violazione reiterata nel biennio.

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, nel transitare in via Amoretti, all’angolo con via Farina, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che procedeva contromano.

In quei frangenti, l'uomo alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale l’uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce. I poliziotti, poco dopo, sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo in una via poco distante.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito eseguiti, gli operatori hanno accertato che lo scooter su cui viaggiava il soggetto risultava essere provento di furto.