Portici: denunciato per ricettazione e guida senza patente

Non si era fermato all'alt della polizia

portici denunciato per ricettazione e guida senza patente

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale l’uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce...

Portici.  

 

 

La polizia ha arrestato un 50enne per resistenza a pubblico ufficiale. Lo stesso è stato anche denunciato per ricettazione e guida senza patente, essendo stata la violazione reiterata nel biennio.

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, nel transitare in via Amoretti, all’angolo con via Farina, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che procedeva contromano.

In quei frangenti, l'uomo alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale l’uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce. I poliziotti, poco dopo, sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo in una via poco distante.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito eseguiti, gli operatori hanno accertato che lo scooter su cui viaggiava il soggetto risultava essere provento di furto.

 

 

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