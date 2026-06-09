Pozzuoli: la polizia contesta sette violazioni al codice della strada Controlli in sinergia con la polizia municipale

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, unitamente a personale della polizia municipale, hanno identificato 76 persone, di cui 18 con precedenti, controllato 25 veicoli e contestato 7 violazioni del codice della strada.

Inoltre, nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato 3 persone di cui uno sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo, un altro per guida senza patente, essendo stata la violazione del biennio, mentre l’ultimo per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.