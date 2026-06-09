Pozzuoli: la polizia contesta sette violazioni al codice della strada

Controlli in sinergia con la polizia municipale

pozzuoli la polizia contesta sette violazioni al codice della strada

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla questura di Napoli finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità...

Pozzuoli.  

 

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, unitamente a personale della polizia municipale, hanno identificato 76 persone, di cui 18 con precedenti, controllato 25 veicoli e contestato 7 violazioni del codice della strada.

Inoltre, nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato 3 persone di cui uno sorpreso nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo, un altro per guida senza patente, essendo stata la violazione del biennio, mentre l’ultimo per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

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