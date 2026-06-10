Napoli-Marianella: un milione e mezzo di follower e migliaia di euro di sanzioni

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Napoli, quartiere Marianella. I carabinieri ed il personale dell’Asl di Napoli bussano alla porta di un locale tra i più seguiti della città.
Quello che i militari trovano durante l’ispezione, però, è una realtà ben diversa. Vengono subito individuati due lavoratori in nero e scatta una sanzione di circa 36 mila euro a cui si aggiungono altri 24 mila euro di sanzioni amministrative.
Sul fronte igienico sanitario, invece, vengono riscontrate 3 non conformità gravi e vengono sequestrati 450 chilogrammi di alimenti. Contestata anche una sanzione amministrativa di euro 5 mila. Per il titolare scatta la denuncia, mentre l’attività è stata immediatamente sospesa.