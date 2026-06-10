Incendio campo rom Scampia: in corso accertamenti dell'Arpac

Una squadra è intervenuta per valutare gli effetti ambientali dell’evento

incendio campo rom scampia in corso accertamenti dell arpac

L’Arpa Campania sta seguendo i possibili effetti ambientali dell’evento anche mediante le proprie stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità dell’aria...

Napoli.  

In seguito all’incendio divampato nella tarda serata di ieri nell’area del campo rom di Scampia, questa mattina una squadra del dipartimento Arpac di Napoli è intervenuta per valutare gli effetti ambientali dell’evento.

All’arrivo dei tecnici Arpac l’incendio risultava già spento, seppure con la presenza di residue fumarole. A una prima osservazione il materiale combusto risulta composto da varie categorie di rifiuti urbani e speciali, tra cui pneumatici fuori uso, rifiuti in plastica, materiale tessile, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti urbani ingombranti.

Nei pressi del sito interessato dal rogo è stato attivato un campionatore ad alto flusso di aria, allo scopo di monitorare l’eventuale presenza di diossine, furani, policlorobifenili “diossina simili” dispersi in atmosfera.

L’Arpa Campania sta seguendo i possibili effetti ambientali dell’evento anche mediante le proprie stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità dell’aria. A un primo esame dei dati, non sono emersi per le stazioni della città di Napoli valori anomali o andamenti delle concentrazioni orarie chiaramente riconducibili al rogo, relativamente agli inquinanti monitorati.

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