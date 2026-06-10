Case nuove a Napoli: evade dai domiciliari e viene nuovamente arrestato Si aggrava la posizione di un 31enne

La polizia ha arrestato un 31enne per evasione e falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale.

Gli agenti dell’ufficio orevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Luigi Serio, all’angolo con via Antonio Toscano, hanno notato un uomo con fare guardingo e lo hanno controllato.

Durante tali fasi, ha fornito generalità risultate successivamente essere false per poi darsi alla fuga nel tentativo di far perdere le proprie tracce, rifugiandosi all’interno di uno stabile, dove è stato poi raggiunto e bloccato dai poliziotti.

Dagli accertamenti eseguito è emersa la ragione del tentativo di fuga. L'uomo, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.