Napoli, dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestato dalla polizia

L'intervento dei falchi della squadra mobile

napoli dovra scontare oltre 5 anni di reclusione arrestato dalla polizia

Provvedimento emesso lo scorso 29 maggio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli...

Napoli.  

 

La polizia ha arrestato un 45enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

 

I falchi della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso 29 maggio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 5 anni 11 mesi e 8 giorni di reclusione per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, rissa, evasione, furto aggravato e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.

 

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