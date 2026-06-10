Napoli, dovrà scontare oltre 5 anni di reclusione: arrestato dalla polizia L'intervento dei falchi della squadra mobile

La polizia ha arrestato un 45enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

I falchi della squadra mobile hanno eseguito nei confronti dell'uomo il provvedimento emesso lo scorso 29 maggio dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli, ufficio esecuzioni penali - secondo il quale, l'uomo dovrà espiare la pena di 5 anni 11 mesi e 8 giorni di reclusione per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, rissa, evasione, furto aggravato e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.