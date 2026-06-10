"Incendio campo rom Scampia, Nappi: quanti roghi devono verificarsi ancora?" L'appello del vice coordinatore della Lega in Campania

"L’ennesimo incendio verificatosi nel campo rom di Scampia impone di agire per lo sgombero immediato di un insediamento in cui regnano solo degrado e abbandono e dove il pericolo si annida in ogni angolo.

Quanti incendi ancora si devono registrare prima che il comune di Napoli la smetta di percorrere la strada del finto buonismo, dell’inclusione a tutti i costi, e si attivi con interventi mirati per lo sgombero del campo e la bonifica dell’area? Quante criticità devono sopportare ancora i cittadini, costretti a restare chiusi in casa a causa dei fumi tossici dei roghi?

Basta con misure ipocrite che, per giunta, fanno sprecare soldi pubblici. Voglio ricordare che dopo l’incendio verificatosi nel campo rom nel 2017, circa 60 persone furono collocate dal comune all'interno dell’auditorium ‘Fabrizio De Andrè’.

Doveva essere una soluzione temporanea ma si protrasse per mesi, con l’amministrazione de Magistris che erogò un contributo di 5mila euro a famiglia per il trasferimento. Non solo i rom sono rimasti a Scampia ma l’auditorium è stato restituito in condizioni di totale inagibilità, a causa dell’opera di saccheggio e devastazione che l’aveva interessato, e risulta tutt'oggi negato alla collettività”.

Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore della Lega in Campania e componente del Consiglio Federale della Lega.