Scisciano: i carabinieri trovano un allevamento abusivo di cani Denunciato il proprietario, lager sequestrato

Siamo a Scisciano e i carabinieri della stazione di San Vitaliano intervengono con i medici dell’Asl veterinaria Na3 Sud in un terreno a via Molino. La segnalazione arrivata ai militari parla di maltrattamenti agli animali e basta poco per trovarne conferma.

Nel terreno recintato i carabinieri e i medici hanno trovato un allevamento abusivo con 8 cani: 7 cuccioli di chihuahua e un meticcio. I piccoli erano rinchiusi in piccole gabbie ed erano in pessimo stato igienico sanitario. Il meticcio era legato con una catena al collo.

Il lager è stato sequestrato mentre il proprietario del terreno, un 80enne del posto già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato. Gli 8 cani sono stati affidati ad una clinica veterinaria convenzionata per le cure del caso.