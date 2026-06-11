Giugliano in Campania, l’operazione salvataggio fallisce: ragazzi nei guai Carabinieri arrestano 19enne

Notte fonda, Giugliano in Campania frazione Varcaturo. La gazzella della sezione radiomobile percorre la strada sterrata di via San Francesco. La polvere si alza nonostante l’andatura lenta dell’Alfa Romeo che accarezza i lunghi cespugli dell’arteria a destra dell’asse mediano direzione Caserta. In fondo alla strada una Peugeot 3008. I militari alzano gli abbaglianti.

Il flash sorprende i due passeggeri a bordo del suv. Sono due ragazzi e non hanno reazioni particolari. Grazie alla luce i carabinieri scorgono un’altra auto.

É una 500x con targa spagnola. Al suo interno un ragazzo. Capello corto e bianco ossigenato per un taglio all’ultima moda. Non c’è tempo di scendere e chiedere documenti che la Fiat nero notte ingrana la marcia e scappa. La Peugeot fa altrettanto. La pattuglia decide di inseguire la targa straniera.



La strada sterrata è in realtà un vicolo cieco. Per il ragazzo non c’è altra soluzione: scende dall’auto e corre. Tra le mani ha un borsello e scavalca una recinzione gettandosi in alcuni campi coltivati. I militari non demordono e inseguono quel ragazzo attraversando le campagna. Intanto la centrale operativa manda i rinforzi. Chi fugge pare ce l’abbia fatta. Il silenzio è quello tipico della notte. Lontano le auto che sfrecciano sulla veloce strada provinciale.

La svolta. Uno dei carabinieri risale in auto e vede una bmw x1 provenire in lontananza. Decide di nascondersi, spegne i fari e attende.

L’auto arriva e ferma la sua corsa con il motore ancora in moto. É in quell’istante che quel capello bianco ossigenato esce da un cespuglio. Il ragazzo è sporco di terra e fango, tra le mani il borsello nero e lo smartphone con lo schermo acceso per una videochiamata.

Il carabiniere mette in moto, blocca la corsa dell’auto tedesca e scende dalla gazzella mentre arrivano anche i rinforzi. Lo smartphone è ancora acceso e la video chiamata ancora attiva e in corso proprio con chi sta guidando la bmw.

Chi ha il borsello è un 19enne di Casavatore già noto alle forze dell’ordine mentre chi era alla guida é di Frattaminore, ha 24 anni e anche lui ha dei precedenti. I due sono amici ed erano in video chiamata in una sorta di disperato tentativo di salvataggio. Nel borsello il kit per rubare auto e un decodificatore di centraline.

Nel cross over tedesco altri 3 ragazzi che avevano preso parte all’operazione di recupero. Hanno 20, 16 e 15 anni e sono incensurati.

Tutti i passeggeri della x1 sono stati denunciati per favoreggiamento. Il 19enne, invece, è stato arrestato. Deve rispondere di furto aggravato e possesso di grimaldelli e chiavi alterate. La Fiat 500x è risulta rubata la notte prima a Caserta. Il proprietario non se ne era ancora accorto.