Lite degenera: uomo fa fuoco contro il fratello e si barrica in casa Per fortuna non è riuscito a colpire il parente

Momenti di paura poco fa a Giugliano, nei pressi di via Frezza, dove una violenta lite familiare ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo di circa 44 anni ha esploso diversi colpi d'arma da fuoco contro il fratello al culmine di un acceso alterco, scatenando il panico tra i residenti della zona.

La dinamica: almeno 7 colpi esplosi

Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i due fratelli è degenerata mentre si trovavano nel cortile del condominio. Il 44enne ha improvvisamente estratto una pistola, facendo fuoco più volte in direzione del parente. Fortunatamente, i proiettili non hanno centrato il bersaglio, andando però a impattare contro un'auto parcheggiata nel cortile.

La vittima è riuscita a fuggire a piedi per mettersi in salvo, ma l'aggressore non si è fermato: salito rapidamente nel proprio appartamento, si è affacciato alla finestra e ha continuato a sparare nel tentativo di colpire il fratello in fuga. In tutto, i testimoni parlano di almeno sette bossoli esplosi.

L'assedio e il tentativo di fuga

Subito dopo la sparatoria, l'uomo si è barricato all'interno dell'abitazione in cui convive con la madre. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorsi i Carabinieri della Compagnia di Giugliano.

Sentendo le sirene delle gazzelle che convergevano sulla zona, il 44enne ha tentato un'ultima mossa disperata: è sceso in strada, è salito a bordo della sua vettura e ha provato a dileguarsi. Il tentativo di fuga è rimasto però vano: i militari lo hanno intercettato e bloccato prima che potesse allontanarsi, facendogli scattare le manette ai polsi.

Le indagini in corso

L'uomo si trova ora in stato di arresto con accuse pesantissime. Nel frattempo, i Carabinieri hanno avviato una vasta battuta di ricerca nelle campagne limitrofe, dove si presume che il 44enne si sia disfatto dell'arma durante i concitati momenti della cattura. Restano ancora da chiarire i motivi alla base del folle gesto.