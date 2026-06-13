Sorrento: droga a domicilio e dosi nascoste negli slip Carabinieri arrestano un 37enne

Sant’Angnello. I militari perlustrano le vie della città quando la loro attenzione viene catturata da una Fiat 500. L’auto rallenta accanto a un giovane, come se dovesse fermarsi per un rapido incontro. Pochi istanti però e qualcosa cambia. L’uomo alla guida nota in lontananza un auto della polizia, riparte e rinuncia alla sosta.



Questo comportamento non passa inosservato. I carabinieri dedicano di seguirlo. Parte così un lungo giro tra le vie dei comuni della penisola sorrentina.

L’uomo durante tutto il tragitto tenta di tenersi lontano da eventuali posti di controllo e nel frattempo il telefono non smette quasi mai di squillare. Chiamate continue, contatti frequenti, come se qualcuno stesse aspettando il suo arrivo.



In tutto il percorso i carabinieri sono dieto di lui e osservano tutto. Siamo a Sorrento quando l’auto si ferma. I militari scendono si avvicinano e chiedono all’uomo di uscire. L’uomo scende dall’auto e la tensione si scioglie in un attimo: una dose di cocaina cade a terra sotto gli occhi dei carabinieri.



Va perquisito. Nascoste negli slip altre 13 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute.



All’interno dell’auto anche 415 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita. L’uomo, 37enne incensurato, si muoveva come un vero e proprio rider della droga. Telefono sempre in mano, continui spostamenti e consegne rapide direttamente a domicilio. Il 37enne arrestato è ora ai domiciliari.