Sequestro di droga a Portici: due arresti della polizia Manette per un 45enne e un 50enne

La polizia ha arrestato due uomini rispettivamente di 45 e 50 anni, di cui il primo con precedenti per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, hanno controllato l’abitazione del 45enne a Portici, dove hanno rinvenuto 19 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 10 grammi, un bilancino di precisione e 10 euro.

Ancora i poliziotti del medesimo commissariato, con l’ausilio della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno effettuato un controllo presso un deposito nelle vicinanze, risultato essere in uso al 50enne, dove hanno rinvenuto 23 panetti di hashish del peso complessivo di circa 2,3 kg.