Pozzuoli, operazione guida sicura: sei violazioni al codice della strada

Controlli in sinergia tra le forze dell'ordine

pozzuoli operazione guida sicura sei violazioni al codice della strada

Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla questura di Napoli finalizzato alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità...

Pozzuoli.  

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri e al personale della polizia municipale, hanno identificato 68 persone, di cui 16 con precedenti, controllato 28 veicoli e contestato 6 violazioni del codice della strada

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato un uomo poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo e per l’inosservanza degli obblighi inerenti al provvedimento Dacue (divieto di accesso alle aree urbane), cui era sottoposto.

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