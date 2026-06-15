Pozzuoli, operazione guida sicura: sei violazioni al codice della strada Controlli in sinergia tra le forze dell'ordine

Gli agenti del commissariato di Pozzuoli, unitamente ai militari dell’arma dei carabinieri e al personale della polizia municipale, hanno identificato 68 persone, di cui 16 con precedenti, controllato 28 veicoli e contestato 6 violazioni del codice della strada

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno denunciato un uomo poiché sorpreso nuovamente ad esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo e per l’inosservanza degli obblighi inerenti al provvedimento Dacue (divieto di accesso alle aree urbane), cui era sottoposto.