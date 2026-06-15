Giugliano in Campania: un block notes per gestire l’attività illecita Carabinieri arrestano un 31enne

Un block notes per gestire l’attività illecita. E’ quello che trovano i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania nell’abitazione un 31enne incensurato.



Sta per terminare la notte e la gazzella dei carabinieri percorre le ormai isolate vie della città quando in Via Colonne un Beverly procede nel senso opposto di marcia. Nulla di strano fino a quando alla vista dei lampeggianti il 31enne con una manovra azzardata prova a scappare. Nel farlo prova a liberarsi di qualcosa.



I militari lo raggiungono. Lo fermano e recuperano ciò che aveva lanciato. Il 31enne aveva provato a disfarsi di vecchio telefono e 380 euro in contanti.



Il suo atteggiamento non convince. E’ nervoso e i carabinieri voglio vederci chiaro. Perquisita l’abitazione. All’interno un panetto di hashish da 97,4 grammi e un block notes.



“Ho iniziato a spacciare per tirare a campare” è quello che ha dichiarato il 31enne prima di finire in manette. Arrestato, è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.