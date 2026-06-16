Rifiuti davanti a scuola: 4 persone incastrate a Pomigliano d'Arco Grazie a fototrappole e videosorveglianza, la Municipale ha identificato i responsabili

Il buio della notte non è bastato a garantire l’impunità a un gruppo di vandali. Quattro persone, appartenenti allo stesso nucleo familiare, sono state identificate e denunciate dalla Polizia Municipale di Pomigliano d’Arco per aver scaricato illegalmente rifiuti di ogni genere davanti all’Istituto scolastico “Buonpensiero 2”. Il blitz, avvenuto lo scorso 29 maggio, aveva colpito un’area che l’amministrazione comunale aveva appena riqualificato, ripulito e messo a nuovo proprio in vista di una manifestazione dedicata agli studenti.

Le indagini: fototrappole e videosorveglianza

I responsabili, tre adulti e un ragazzo di 16 anni, avevano studiato un piano per agire indisturbati: avevano parcheggiato i mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti lontano dal punto prescelto, sperando di non essere ripresi. La strategia, tuttavia, non ha superato il vaglio degli investigatori. Grazie all’incrocio tra i filmati registrati dalle fototrappole e le immagini del sistema di videosorveglianza urbana, gli agenti sono riusciti a risalire alle targhe dei veicoli e, di conseguenza, all'identità degli autori dello sversamento. Nel punto indicato, i responsabili avevano abbandonato suppellettili, mobili dismessi e ingenti quantitativi di scarti edili, inquinando un'area pubblica appena restituita al decoro cittadino.

La posizione dei responsabili e la reazione del Comune

Per i tre maggiorenni è scattata la denuncia penale per abbandono illecito di rifiuti, mentre per il minorenne sono state avviate le procedure previste dal protocollo di legge per i minori. La risposta dell’amministrazione comunale non si è fatta attendere: "L’ennesimo episodio di inciviltà non resterà impunito" hanno dichiarato i vertici del Comune. "Grazie all’attività della polizia municipale e agli strumenti tecnologici, siamo riusciti a individuare tutti i responsabili. Continueremo a investire in controlli e videosorveglianza per difendere il decoro urbano e tutelare i cittadini che rispettano le regole".

L’operazione conferma la linea dura intrapresa da Pomigliano d'Arco contro gli eco-vandali: il Comune ha infatti recentemente rafforzato l’intero impianto sanzionatorio del regolamento per la gestione dei rifiuti, affiancando all’opera di sensibilizzazione un monitoraggio costante e capillare del territorio.