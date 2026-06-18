Sulle strade è una strage di giovani: muore un 23enne in scooter Fatale l'impatto contro un masso a bordo strada: indagano i carabinieri

Un giovane di 23 anni è morto questa notte in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Panoramica. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo del proprio scooter finendo violentemente contro un masso posizionato a bordo strada. L'impatto è stato fatale: il 23enne è deceduto sul colpo.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre Annunziata, che hanno eseguito i rilievi del caso. Lo scooter è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia.

La dinamica da accertare

Le cause esatte dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti. Non è ancora chiaro se il giovane abbia perso il controllo del mezzo per cause autonome o se altri fattori abbiano contribuito al tragico epilogo. Aperta un'inchiesta per ricostruire la dinamica della tragedia, l'ennesima sulle strade della Campania e della provincia di Napoli in particolare.